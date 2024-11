Alex Poatan acena positivamente para luta contra Jon Jones pelo cinturão BMF

Não demorou para Alex Pereira opinar a respeito da surpreendente ideia vinda de Jon Jones. Escalado pelo UFC para enfrentar Stipe Miocic neste sábado (16), em Nova York (EUA), o campeão linear do peso-pesado do revelou cogitar abrir mão do título da categoria para lutar contra o brasileiro pelo posto de 'BMF' (lutador mais durão da companhia). Como foi mencionado pelo americano, o atleta aprovou tal plano.

Em sua conta oficial no 'Instagram', 'Poatan' deu sinal verde para a iniciativa de Jones. Inclusive, o campeão dos meio-pesados do UFC escancarou sua empolgação com a possível luta ao compartilhar a imagem de Dana White segurando o cinturão 'BMF'. Além disso, o renomado striker ainda marcou o presidente da companhia e o próprio 'Bones' na publicação, com a clara intenção de transformar o combate em realidade, e provocou Magomed Ankalaev e Tom Aspinall, que anseiam por combates contra o próprio e o americano, respectivamente.