Carlos Prates coroa grande fase com entrada no top-15 dos meio-médios do UFC

Carlos Prates deu novo show no UFC Vegas 100. No evento realizado no último sábado (9), o brasileiro impressionou ao nocautear Neil Magny no primeiro round, conquistando a quarta vitória pela organização em seu primeiro ano nela. Como prêmio, o atleta, vivendo sua melhor fase na carreira, passou a integrar o top-15 dos meio-médios (77 kg) na atualização semanal do ranking divulgada pela própria organização nesta terça-feira (12).

Antes de enfrentar o americano na luta principal do UFC Vegas 100, Prates estava fora, mas próximo do top-15 da categoria. Ao conquistar a maior vitória de sua carreira, o brasileiro, invicto na empresa, não só entrou na elite da divisão, como também assumiu o 13º lugar. Por outro lado, Magny, derrotado, ficou de fora da tabela de classificação.

Luana perde e cai

Luana Pinheiro deixou a desejar no octógono. No card principal do evento, a brasileira perdeu para Gillian Robertson por decisão unânime, amargando o terceiro revés consecutivo. Assim, a atleta perdeu uma posição no ranking do peso-palha (52 kg), virando a 14ª colocada. Já a canadense, com três vitórias seguidas, subiu dois degraus na tabela de classificação da categoria, se tornando a número 12.