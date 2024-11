Holloway elege Poatan como fonte de inspiração na busca por título do UFC

Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), Max Holloway sofreu uma dura derrota. Ao tentar reconquistar o título do peso-pena (66 kg) do UFC, o havaiano foi nocauteado pelo campeão Ilia Topuria no terceiro round. Mas se enganou quem pensou que 'Blessed' ficou abalado com o revés. Pelo contrário, o atleta garantiu estar motivado para não só se recuperar, como também ampliar seu legado no MMA e mencionou Alex Pereira como inspiração.

Com a derrota, Holloway aproveitou o momento para refletir e anunciou sua migração do peso-pena para o peso-leve (70 kg) em busca de lutas valiosas contra grandes nomes do MMA e de conquistar o segundo cinturão em uma categoria diferente do UFC. Logo o olhar do ex-campeão dos penas para o brasileiro se explica.

Em 2023, Alex foi nocauteado por Israel Adesanya no peso-médio (84 kg). Na sequência, o atleta encerrou sua trajetória na divisão, migrou para os meio-pesados (93 kg) e se tornou campeão no mesmo ano. Como o brasileiro se recuperou e virou uma força dominante na categoria de cima, Holloway mostrou ter confiança de que pode repetir tal movimento e ter sucesso nos leves.