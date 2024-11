Carlos Prates embolsa bônus de R$ 285 mil por Performance da Noite no UFC

Carlos Prates viveu uma verdadeira noite de gala neste sábado (9). Em sua primeira luta principal dentro do UFC, o brasileiro não tomou conhecimento de Neil Magny e aplicou um nocaute fulminante no americano ainda no primeiro round. Além de confirmar seu potencial na empresa com um protagonismo até então inédito, o prospecto dos meio-médios (77 kg) saiu de Las Vegas (EUA) com os bolsos cheios. Afinal de contas, o atleta da 'Fighting Nerds' foi um dos agraciados com o bônus de 'Performance da Noite' do evento.

Sendo assim, Carlos embolsou uma quantia de 50 mil dólares (R$ 285 mil). A notícia foi divulgada pela própria organização, através das redes sociais, após a realização do UFC Vegas 100 (veja abaixo ou clique aqui). E o combo vitória, nocaute e bônus não é novidade para o brasileiro. Curiosamente, em todas as suas quatro lutas disputadas no Ultimate até então, o striker de Taubaté (SP) brilhou, fez os rivais beijarem a lona e faturou o prêmio de Performance da Noite.

Trio também é contemplado

Além de Carlos Prates, grande destaque do UFC Vegas 100, outros três atletas que brilharam no card também levaram para casa o bônus de Performance da Noite. Mansur Abdul-Malik, Charles Radtke e Da'Mon Blackshear foram os demais contemplados com o prêmio extra. Curiosamente ou não, o trio venceu seus respectivos combates no show pela via rápida (finalização ou nocaute).