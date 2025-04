Sem luta marcada, Caio Borralho alfineta 'medalhões' e desafia rival atrás no ranking

Invicto no UFC

Aos 32 anos, Caio Borralho vive a melhor fase de sua carreira. Com sete vitórias seguidas na organização, o atleta mantém sua invencibilidade no octógono mais famoso do mundo e, aos poucos, sobe posições importantes no ranking. Representante da equipe Fighting Nerds, o atleta já havia revelado sua meta de disputar o cinturão ainda na temporada 2025.

So Imavov is running. Whitaker is running. So there's only one guy on my mind:

Anthony Hernandez, what about we fight???

I'm 7 straight wins, you too..so get ready to get finished!

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) April 15, 2025