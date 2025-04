Horiguchi exalta amizade, mas projeta superluta com Pantoja no UFC: "Preciso do cinturão"

Estreia definida

Para sonhar com um eventual confronto diante de Pantoja, Horiguchi terá que, primeiramente, trilhar seu caminho até o topo da categoria. O primeiro passo já foi anunciado. O japonês reestreia no UFC no card previsto para o dia 21 de junho e com sede em Baku, capital do Azerbaijão. O adversário da vez será o russo Tagir Ulanbekov, número 10 do ranking dos pesos-moscas.

Primeira passagem pelo UFC

Aos 34 anos de idade, Horiguchi retorna ao Ultimate quase uma década depois de encerrar sua primeira passagem pela liga presidida por Dana White. Na época, 'The Typhoon', como o japonês é conhecido, venceu sete dos oito combates disputados no octógono mais famoso do mundo. Sua única derrota no período em que competiu pelo UFC, entre 2013 e 2016, foi diante do então campeão peso-mosca da organização, o americano Demetrious Johnson, em disputa pelo cinturão.

Durante este período pós-UFC, Horiguchi também competiu algumas vezes pelo Bellator, extinto evento que possuía uma parceria com o RIZIN. Pela entidade norte-americana, o japonês chegou a se sagrar campeão peso-galo em junho de 2019, ao superar Darrion Caldwell - título que o mesmo vagou poucos meses depois devido a uma lesão que o deixou afastado por mais de um ano.