Advogada de Cain Velasquez alega que vítimas buscam quase R$ 6 milhões de restituição

O promotor Aaron French, que representou a promotoria na audiência, confirmou que a família de Harry Goularte - acusado de abusar sexualmente do filho de Velasquez e uma das partes envolvidas - será representada por um advogado particular nas próximas etapas do processo. Segundo ele, os familiares desejam encerrar essa fase do processo o quanto antes.

Entenda o caso

Velasquez, de 42 anos, foi preso em fevereiro de 2022 após perseguir o carro em que estava Goularte e disparar vários tiros contra o veículo. Embora o alvo fosse Goularte, quem acabou ferido foi o padrasto dele, Paul Bender, atingido no braço. O ferimento não foi considerado grave. Velasquez se declarou culpado por meio de um acordo e foi sentenciado em março de 2024. Ele poderá solicitar liberdade condicional a partir de março de 2026.

Enquanto Velasquez cumpre pena, Harry Goularte responde a uma acusação criminal de ato libidinoso com menor de idade. Ele se declarou inocente e aguarda uma audiência preliminar agendada para 2 de junho, um dia antes da próxima etapa do caso envolvendo o ex-lutador.

A expectativa é que, até a nova audiência, defesa e acusação consigam reduzir os pontos em disputa e avancem na definição do valor que Velasquez terá de pagar em ressarcimento às vítimas envolvidas no caso.

