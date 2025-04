Ian Garry resgata derrota de Carlos Prates e dispara: "Não é um lutador"

Relembre o episódio

O vídeo em questão mostra Prates sendo superado ainda no primeiro round, em combate realizado pelo evento Chin Woo Men, na China. Na época, seu cartel era de sete vitórias e cinco derrotas - realidade bem diferente da fase atual. Desde aquele revés, sofreu apenas uma derrota e acumula sequência dominante no MMA internacional.

Atual número sete do ranking, Garry aceitou o desafio após uma mudança de última hora no card. O duelo com Prates será a luta principal do evento marcado para o dia 26 de abril. Apesar da diferença nas posições - o brasileiro aparece como 13º colocado -, o irlandês afirmou que topou o confronto pela empolgação de enfrentar um adversário em ascensão.

Ian Garry watches old footage of Carlos Prates and calls him a 'quitter' ?

"This is a video of Carlos Prates and his true fighting spirit, called being a quitter...

He knows that deep down he's not a fighter."