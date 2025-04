Carlos Prates explode contra Ian Garry e dispara: "Arrombado"

O clima entre Carlos Prates e Ian Garry está longe de ser amigável - e a rivalidade ganhou um capítulo nesta semana. Após Garry resgatar uma antiga derrota do brasileiro em um vídeo provocativo, alegando que número 13 do ranking dos meio-médios (77 kg) "não é um lutador" e insinuando que ele "desistiu" durante uma luta no passado, o paulista não deixou barato e respondeu com um recado direto nas redes sociais.

A tensão entre os dois aumenta a expectativa para o confronto no dia 26 de abril, no UFC Kansas City. Em vídeo publicado em seu Instagram (clique aqui ou veja abaixo), Prates apareceu durante um treino e, visivelmente irritado, rebateu o irlandês com palavras forte.

"Estamos aqui treinando. Enquanto o Ian Garry está na internet falando merda, está com muito tempo livre, eu estou aqui treinando, para, no dia 26, encher a boca dele de murro. Depois ele vai ficar falando que não teve tempo para treinar porque estava na internet falando merda. Arrombado", disparou o paulista.