Jon Jones se rende ao talento de Prates e vibra com brasileiro no UFC; veja

O impacto de Carlos Prates no Ultimate parece não ter limites. Depois de nocautear Neil Magny em sua primeira luta principal na empresa, o brasileiro protagonizou uma cena que rapidamente viralizou na internet. Isso porque o desempenho do striker de Taubaté (SP) não impressionou somente os fãs de MMA, mas como também o lutador que é apontado como o melhor de todos os tempos da modalidade: Jon Jones. Presente in loco no UFC Vegas 100 deste sábado (9), o campeão peso-pesado da companhia se rendeu ao talento do atleta da 'Fighting Nerds'.

Jones entrou na onda de Carlos ao aderir o usar um óculos específico - marca característica da equipe do brasileiro. Ao lado do octógono montado no Apex, o 'GOAT' do MMA aplaudiu o triunfo do meio-médio (77 kg) paulista (veja abaixo ou clique aqui). Após o combate, 'Bones' quebrou o protocolo e se juntou ao time de Prates, com direito a selfies, festa e cumprimentos de ambas as partes (veja abaixo ou clique aqui). Outras estrelas do UFC que também estavam presentes no show, como Aljamain Sterling e Khalil Rountree Jr, também abraçaram o 'hype' e surgiram com os já tradicionais óculos da 'Fighting Nerds'.

Compromisso na próxima semana

Assim como Prates, Jones também está prestes a liderar um evento do Ultimate. O ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual detentor do cinturão até 120 kg da liga volta a competir no UFC 309, show programado para o dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). Na ocasião, o americano medirá forças contra o também veterano Stipe Miocic em uma superluta. Com uma carreira já consolidada e um legado quase imbatível nos esportes de combate, existe a chance de 'Bones' anunciar sua aposentadoria após seu próximo compromisso.