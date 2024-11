Prates aplica nocaute e dá show em sua primeira luta principal no UFC

O MMA nacional pode ter presenciado o surgimento de uma nova grande estrela e esperança de cinturão para o futuro neste sábado (9). Isso porque, com um protagonismo inédito em seu colo, Carlos Prates não sentiu qualquer tipo de pressão, muito pelo contrário. No combate mais importante de sua carreira até então, o brasileiro deu show e nocauteou Neil Magny ainda no primeiro round. O desempenho impressionante na luta principal do UFC Vegas 100 transformou o meio-médio (77 kg) da 'Fighting Nerds' de promessa em realidade dentro do maior evento do mundo.

Com um retrospecto irretocável no octógono até então, Prates conquistou sua quarta vitória em quatro lutas no Ultimate - todas vindas por nocaute. Com uma personalidade cativante e desempenho esportivo acima da média, o brasileiro se consolida, dia após dia, como um pacote completo na liga presidida por Dana White. E com o triunfo no UFC Vegas 100, Carlos tende a adentrar no top 15 de sua categoria, já que Neil Magny, sua mais recente vítima, figurava na 15ª posição dos meio-médios antes do evento.

"Me sinto incrível, esse ano tem sido... Não quero chorar. Mas tem sido o melhor ano da minha vida e carreira. Quatro nocautes, três bônus da noite. Muito trabalho, com minha família, meus treinadores. Nem posso explicar como estou me sentindo agora. Não posso te contar (como nocauteio). É segredo (risos). É muito trabalho, tenho mais de 100 lutas de muay thai, muita experiência. Para ser sincero, a (próxima) luta perfeita seria na Austrália, porque tenho uma filha lá. Quero lutar lá contra o Jack Della Maddalena, respeito muito ele. Seria incrível. Mas também teria uma ótima luta contra Geoff Neal", destacou Prates, ainda no octógono, logo após vencer Neil Magny.