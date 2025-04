Lutadora do UFC celebra gravidez após sofrer três abortos espontâneos

Agora, vivendo um novo capítulo, a lutadora olha para trás com gratidão. Apesar de todas as dores e frustrações, afirma que cada esforço valeu a pena. Em sua mensagem, transmitiu esperança e entusiasmo pelo futuro, reforçando que, assim como no esporte, na vida pessoal "a luta sempre vale a pena".

Cartel no UFC

Cerminara, anteriormente conhecida como Katlyn Chookagian, estreou na organização em 2016 com vitória por decisão unânime sobre Lauren Murphy. Desde então, construiu um cartel sólido com 18 vitórias e seis derrotas, sendo 15 desses triunfos por decisão e chegando ao top 5 do peso-mosca - reflexo de sua consistência e durabilidade no octógono.

Ao longo de sua trajetória, enfrentou nomes de peso como Valentina Shevchenko, atual campeã da categoria, e Maycee Barber. Embora o cinturão ainda não tenha vindo, ela se manteve entre as principais competidoras da divisão, consolidando-se como uma das atletas mais duras e respeitadas do MMA feminino.

Veja a mensagem completa

"Nos últimos três anos e meio, tenho me esforçado ao máximo para equilibrar a infertilidade e ser uma atleta profissional competindo entre as cinco melhores do mundo. Em alguns meses, eu estava treinando no nível mais alto para lutar contra outro dos melhores, enquanto perdia 11 kg. Imediatamente depois, eu me injetava com várias doses de hormônios por dia, fazia exames de sangue diários, passava por cirurgias, ganhava peso apenas pela esperança (e na maioria das vezes decepção) de ter um bebê. Sinto que Deus realmente me testou nesses últimos anos e, estranhamente, sou grata por isso. O caminho não foi fácil e consistiu em: