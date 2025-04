Vídeo registra choro de Diego Lopes no vestiário após derrota no UFC 314; veja

O vídeo divulgado após o encerramento do evento mostra Lopes deixando a área de combate acompanhado de sua equipe. Visivelmente abalado, o lutador senta no vestiário e é consolado por treinadores e colegas, em um momento de forte carga emocional.

Mesmo com a derrota, Diego Lopes permanece com boa posição no ranking da categoria e segue como um dos nomes em ascensão na divisão. Contratado em 2023, o brasileiro rapidamente ganhou espaço entre os penas, acumulando vitórias expressivas até chegar à disputa de título. Ainda não há confirmação oficial sobre seu próximo desafio no UFC.

Respeito mútuo

Apesar da derrota, Diego Lopes demonstrou espírito esportivo ao parabenizar Alexander Volkanovski pela vitória e expressar gratidão pela oportunidade de disputar o cinturão. Em resposta, Volkanovski reconheceu a performance do brasileiro, destacando-o como "um lutador e ser humano incrível" e desejando-lhe o melhor em sua trajetória no MMA.

Essa troca de mensagens públicas no X (antigo Twitter) reflete o respeito mútuo entre os atletas, evidenciado tanto dentro quanto fora do octógono. Ambos foram agraciados com o bônus de "Luta da Noite", ressaltando a qualidade e competitividade do confronto.

