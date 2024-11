Nocauteador, fumante e sem filtro! Carlos Prates lidera o UFC Vegas

Em fevereiro de 2024, Carlos Prates fazia sua estreia no Ultimate. Menos de dez meses depois do debute, o brasileiro está prestes a liderar um card da principal organização de MMA do mundo - o UFC Vegas 100, programado para este sábado (9). Mas o que explica a meteórica ascensão do atleta de Taubaté (SP)? Comparado a Anderson Silva por Dana White, fumante declarado, nocauteador e dono de uma personalidade rara nos esportes de combate, o meio-médio (77 kg) da equipe 'Fighting Nerds' desafia a lógica e cativa os fãs ao redor do mundo.

Aos 31 anos de idade, 'The Nightmare', como é conhecido, possui uma bagagem prévia no muay thai e kickboxing. Posteriormente, se aventurou no MMA profissional, com sua luta de estreia feita em 2012. O cartel de 20 vitórias e seis derrotas pode não transparecer o momento iluminado que Carlos vive na modalidade. Afinal de contas, desde junho de 2019 o striker paulista não sabe o que é perder. Desde então, foram dez triunfos consecutivos - sendo os três últimos já no UFC

Comparado a Anderson Silva

Prates garantiu uma vaga no Ultimate via 'Contender Series', em agosto de 2023. Na oportunidade, o brasileiro nocauteou Mitch Ramirez e impressionou Dana White, que assistiu o combate de perto. O presidente do UFC ficou tão estimulado com o potencial do brasileiro que o comparou a uma lenda da empresa: Anderson Silva. E se engana quem pensa que a declaração assustou Carlos, muito pelo contrário. Lisonjeado com as palavras do patrão, o striker garantiu, antes mesmo de sua estreia na liga, que se tornaria uma estrela da companhia.