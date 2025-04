Trio brasileiro recebe suspensão médica por tempo indeterminado após UFC 314

Três lutadores brasileiros saíram do UFC 314, realizado no último sábado (12), em Miami (EUA), com suspensões médicas por tempo indeterminado. Diego Lopes, Virna Jandiroba e Marco 'Matuto' Túlio precisarão passar por avaliações clínicas e obter liberação médica antes de retornarem ao octógono, conforme determinação da Comissão Atlética da Flórida.

Protagonista do duelo principal da noite, Diego Lopes encarou Alexander Volkanovski, em luta que definiu o título de campeão da divisão dos pesos-penas (66 kg), e foi superado por decisão unânime após cinco rounds. Apesar da entrega em uma das maiores lutas de sua carreira, o manauara recebeu o afastamento devido aos danos acumulados durante o confronto.

No card preliminar, Virna Jandiroba teve grande atuação diante de Yan Xiaonan, conquistando uma vitória importante no peso-palha (52 kg). Com o resultado, a baiana assumiu a primeira colação do ranking da categoria e se colocou em projeção para ser a próxima desafiante ao cinturão.