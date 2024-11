Denise Gomes exalta duelo contra ex-desafiante ao cinturão no UFC Vegas 100

Mudança de equipe

Há alguns meses, Jéssica 'Bate-Estaca' anunciou sua saída da 'PRVT', devido a problemas de ordem financeira e, principalmente, de confiança entre ela e o então líder da equipe, Gilliard Paraná. A saída turbulenta da principal expoente do grupo fez com que outras atletas, como Karol Rosa e Denise Gomes, também se desligassem. O trio, inclusive, se uniu para criar um novo time chamado 'GAEA Project'.

Com sede em São Paulo, a nova equipe idealizada por Denise, Karol e Bate-Estaca funciona como uma espécie de núcleo cooperativo de MMA Feminino. Além disso, boa parte do plantel que reforçava a PRVT migrou para o novo projeto. Desta forma, a 'GAEA Project' já funciona a todo vapor e com material humano e uma estrutura bastante elogiada por Gomes às vésperas de sua próxima luta no UFC.

"Estou bem feliz (na nova equipe). Obviamente sinto muita saudade da praia do Rio de Janeiro, né (risos). Sonho com isso. Mas a equipe tem só dois meses. E para esse pouco tempo, estou feliz demais. Foi um camp em que tive muitas meninas (à disposição), tive muito recurso de professores, com um suporte muito bom de fisioterapia, médico, tudo ao nosso alcance. Mesmo com pouco tempo, já estou muito feliz lá. A Jéssica vai para lá daqui a pouco, então o time vai ficar ainda mais completo. Muitas meninas vão para lá ajudar. Estou com uma expectativa ainda maior do que tinha antes de concretizar esse projeto. A equipe anterior se desfez, mas o conteúdo se manteve, que são as meninas", explicou Denise.

Além de Denise Gomes, o card do UFC Vegas 100 conta com a presença de mais quatro representantes do 'Esquadrão Brasileiro'. No card preliminar, Elizeu Capoeira e Antônio 'Malvado' Trocolo enfrentam, respectivamente, Zachary Scroggin e Tresean Gore. Já na parcela principal do show, Luana Pinheiro encara Gillian Robertson enquanto Carlos Prates faz o 'main event' da noite contra Neil Magny.