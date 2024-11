Alexandre Pantoja sugere lipoaspiração para Henry Cejudo desafiá-lo no UFC

Recentemente, Henry Cejudo indicou que poderia descer novamente para o peso-mosca (57 kg), categoria na qual conquistou seu primeiro título no UFC, para tentar reconquistar o cinturão. Porém, para o brasileiro Alexandre Pantoja, atual campeão da divisão até 57 kg do Ultimate, esta possibilidade está fora de cogitação.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Pantoja até demonstrou interesse em um duelo pelo cinturão contra Cejudo, mas se mostrou cético com a capacidade do americano de bater os 57 kg necessários para competir na categoria dos moscas. Vale lembrar que, nos últimos anos, o veterano de 37 anos tem atuado no peso-galo (61 kg) - divisão na qual também já foi campeão.

"Ele precisa disso (lipoaspiração) para bater o peso (mosca). Eu não acho que ele consegue bater esse peso novamente. Ele está muito grande. Mas eu adoraria a oportunidade. Se Cejudo conseguir fazer isso, eu dou a ele 2 kg (de vantagem) para lutar. Seria um sonho lutar com Cejudo, claro. Ele é uma lenda", brincou Pantoja.