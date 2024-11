UFC: Ian Machado Garry surge como favorito para duelo contra Joaquin Buckley

Na última sexta-feira (1º), o Ultimate anunciou a luta principal do evento que fecha a temporada 2024 da empresa. No dia 14 de dezembro, Ian Machado Garry e Joaquin Buckley lideram o UFC Tampa em um combate previsto para até cinco rounds. E não demorou muito para que o confronto entre dois dos principais meio-médios (77 kg) da organização fosse projetado nas principais casas de apostas.

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', Ian Garry é o franco favorito para a disputa. Invicto no MMA profissional, com um cartel de 15-0, o 'irlandês brasileiro' desponta com uma 'odd' (probabilidade) de -260. Isso significa que, para lucrar R$ 100 com sua vitória, o torcedor teria que investir uma quantia prévia de R$ 260. Já Buckley, visto como azarão, surge com uma 'odd' de +220. Desta forma, o fã da modalidade que desembolsar R$ 100 no triunfo do americano terá um retorno de R$ 220 caso acerte o palpite.

De olho no pelotão de elite

Atuais números 7 e 9 do ranking dos meio-médios, respectivamente, Ian Garry e Joaquin Buckley entram em ação para, além de defender os bons momentos, se aproximarem de vez do pelotão de elite da categoria. A tendência é que o vencedor da última luta prevista pelo UFC em 2024 se aproxime consideravelmente de uma possível disputa de cinturão no futuro. O posto de campeão da divisão é atualmente ocupado por Belah Muhammad.