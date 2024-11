Ian Garry se oferece para substituir campeão e encarar Shavkat Rakhmonov no UFC 310

Devido a uma infecção óssea no pé, o campeão Belal Muhammad foi obrigado a se retirar do card do UFC 310, onde defenderia seu cinturão meio-médio (77 kg) pela primeira vez, deixando o desafiante Shavkat Rakhmonov sem adversário para o evento programado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). Mas não demorou muito para que candidatos surgissem para substituir o americano de ascendência palestina e se colocassem à disposição para enfrentar o cazaque, como foi o caso de Ian Machado Garry.

Através da sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), a promessa irlandesa se ofereceu para encarar o rival do Cazaquistão. Vale destacar que, assim como Shavkat Rakhmonov, Ian Machado Garry está invicto no MMA profissional e já ocupa um lugar de destaque no ranking dos meio-médios no UFC.

O irlandês, inclusive, possui mais vitórias na organização do que Rakhmonov, apesar de aparecer atrás do cazaque no top 15 da divisão. Até o momento, Garry soma oito triunfos no Ultimate, enquanto o cazaque teve o braço levantado seis vezes no octógono mais famoso do mundo. Mesmo assim, Ian ocupa a 7ª posição no ranking, quatro abaixo de Shavkat, que aparece em 3º lugar na lista.