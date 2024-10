Ilia Topuria se intitula campeão BMF após nocautear Max Holloway no UFC 308

Ilia Topuria realizou com sucesso sua primeira defesa de título no peso-pena (66 kg). Na luta principal do UFC 308, evento realizado no último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o georgiano nocauteou Max Holloway no terceiro round e se tornou o primeiro atleta a levá-lo à lona. Mas o georgiano, mesmo com a vitória e um dos bônus de 'Performance da Noite', revelou que gostaria de ter saído do show com mais um prêmio: o cinturão 'BMF' (lutador mais durão da companhia).

Vale pontuar que o havaiano conquistou o cinturão simbólico do UFC em abril, quando nocauteou Justin Gaethje no último segundo do quinto e último round. Contudo, Holloway não colocou o título em jogo na disputa contra 'El Matador', ou seja, apesar da derrota, seguiu sendo o campeão 'BMF'. Irritado, Topuria, na coletiva de imprensa pós-show, ressaltou não fazer sentido 'Blessed' ser dono do valioso objeto.

Tanto que 'El Matador', mesmo sem ter tal título simbólico, se intitulou o campeão 'BMF' por ter justamente vencido Holloway. Feliz com a importante vitória, o atleta se gabou e fez questão de lembrar que o veterano não ousou em fazer diante dele o movimento feito contra Gaethje de, no centro do octógono, apontar para o chão, chamando o adversário para trocar socos. Inclusive, Ilia que fez o ato na luta.