Imagem forte! Whittaker tem mandíbula destruída por Chimaev no UFC 308; veja

Khamzat Chiamev impressionou no co-main event do UFC 308, ao finalizar Robert Whittaker ainda no primeiro round. O momento da finalização, inclusive, dividiu a opinião dos fãs. Afinal de contas, o 'Lobo' mal havia ajustado o mata-leão e o ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) já bateu em sinal de desistência. A explicação para a cena, porém, veio momentos após o desfecho do confronto. Com a pressão imprimida pelo golpe, o veterano australiano teve sua mandíbula completamente destruída.

A notícia foi dada em primeira mão por Daniel Cormier durante a transmissão americana do show sediado em Abu Dhabi (EAU). O comentarista teria recebido a imagem diretamente de Whittaker e sua equipe e decidiu compartilhar o registro com o mundo, o mostrando para a câmera. Na foto (veja abaixo ou clique aqui), é possível ver claramente a mandíbula de Robert deslocada, seus dentes aparentemente quebrados e completamente fora do lugar natural, assim como alguns cortes e sangue na boca.

"Sim, antes de vir até aqui (coletiva), me mostraram (a foto). Eu senti que havia algo de errado com o queixo dele quando eu apertei. Não queria quebrar o queixo de ninguém. Mas meu trabalho é fazer alguém sentir dor e eu e minha família felizes. Sim, quando eu apertei (a mandíbula), eu ouvi uns estalos", declarou Chimaev, após o triunfo no UFC 308, durante a coletiva de imprensa pós-show.