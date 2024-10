Dana White se divide entre Poatan e Topuria em debate sobre o Lutador do Ano

Depois de realizar três defesas de título bem-sucedidas na temporada no Ultimate, Alex Pereira era apontado com unanimidade como o 'Lutador do Ano' de 2024. Mas no último sábado (26), durante o UFC 308, 'Poatan' pode ter sido apresentado a um concorrente à altura do prêmio: Ilia Topuria. A dupla de campeões brilhou no período e deixou não somente os fãs de MMA em dúvida sobre o debate, mas como também Dana White, presidente da organização.

Durante a coletiva de imprensa após o show, em Abu Dhabi (EAU), o cartola ficou em cima do muro ao ser questionado sobre o assunto. De supetão, Dana não escolheu seu favorito, mas ressaltou que, pelos feitos da dupla, o prêmio fatalmente será concedido para Poatan ou Topuria. Curiosamente, antes do UFC 308, Max Holloway, adversário de Ilia na luta principal, opinou que seria difícil alguém superar a temporada de almanaque de Alex Pereira. Dias depois, seu mais recente algoz entrou de vez na disputa contra o brasileiro.

"Sim, é uma boa pergunta. Não sei, é difícil (escolher). Eu teria que analisar mais números e estatísticas (para definir). Mas você não pode tirar isso (prêmio de Lutador do Ano) de um deles dois pelo que eles (Poatan e Topuria) fizeram esse ano. Sobre o Alex, ele estava na Austrália e de férias quando ligamos para ele. Ele junta as coisas, volta para a casa e vai direto lutar. Esse cara é simplesmente diferenciado. É como se ele não se importasse com um camp completo, não se importasse em estar lesionado, ele não liga para nada. Ele vai até lá e luta", opinou o dirigente, ficando em cima do muro.