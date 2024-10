Estreante, Carlos Leal perde para rival russo na luta de abertura do UFC 308

Escalado para competir no UFC 308 de última hora, para suprir uma ausência, Carlos Leal arquitetou um plano audacioso para ganhar uma chance na liga de MMA mais famosa do mundo. E o esforço do brasileiro demonstrou ter valido a pena, mas sua estreia no Ultimate não foi como ele esperava. Afinal de contas, na luta de abertura do card deste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o meio-médio (77 kg) curitibano acabou derrotado pelo russo Rinat Fakhretdinov via decisão unânime dos juízes.

Apezar do status de azarão, Carlos equiparou as ações durante os três rounds do combate e travou um duelo bastante parelho. A disputa se mostrou um verdadeiro embate de estilos. Enquanto o russo buscava incessantemente o jogo de quedas para imprimir o wrestling, o brasileiro tentava se manter de pé e demonstrar sua especialidade na trocação. Ao final do tempo regulamentar, os juízes consideraram que a estratégia de Fakhretdinov foi mais efetiva.

A luta

Rinat começou o confronto espetando com jabs. Em resposta, Carlos respondeu com um belo chute baixo. Mas não demorou muito para que seu oponente buscasse sua especialidade: o wrestling. Com um bom timing, Fakhretdinov aplicou uma queda. O brasileiro, porém, rapidamente se ergueu e passou a trocar forças no clinch, com as costas na grade. Depois de conseguir se desvencilhar, Leal conectou boas sequência de boxe, abalando o russo. Atento às investidas, Carlos conseguiu negar as seguintes tentativas de queda até o final do round inicial.