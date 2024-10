Saiba como assistir o UFC 308, card liderado por Ilia Topuria vs Max Holloway

Esquadrão Brasileiro em peso

O card do UFC 308 contará com uma forte presença do 'Esquadrão Brasileiro', com seis lutadores entrando em ação neste sábado. Na luta de abertura do evento, Carlos Leal fará sua estreia na principal organização de MMA do mundo. O experiente meio-médio (77 kg) - com passagens por PFL, Bellator e LFA - terá pela frente Rinat Fakhretdinov.

Na sequência, mais dois atletas tupiniquins subirão no octógono do UFC 308: Bruno Blindado e Victor Striker. O peso-médio (84 kg) medirá forças com Ismail Naurdiev, enquanto o peso-galo (61 kg) enfrentará o invicto Farid Basharat, em duelo que será disputado no peso-pena (66 kg).

Ainda pelo card preliminar, Brunno Hulk encara 'Abus' Magomedov, pelo peso-médio (84 kg), e o ex-campeão Rafael dos Anjos desafia Geff Neal, na divisão dos meio-médios. Na última luta antes do início da parcela principal do show, o estreante Raffael Cerqueira, companheiro de time de Jailton Malhadinho, enfrenta o turco Ibo Aslan.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 11h, neste sábado. O card preliminar também terá transmissão do canal 'GOAT'. A parcela principal do show tem previsão de início às 15 horas. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura das atrações através de relatos das lutas de maior destaque.