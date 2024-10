Jacqueline Cavalcanti enfrenta ex-campeã no primeiro card do UFC em 2025

Jacqueline Cavalcanti parece mesmo disposta a se manter bastante ativa dentro do UFC. Depois de disputar e vencer dois combates no período de apenas um mês, entre setembro e outubro, a brasileira naturalizada portuguesa já sabe quando e onde voltará a competir no octógono mais famoso do mundo. Disposta a manter a frequência alta, 'The Nightmare', como é conhecida, mede forças com Germaine de Randamie no primeiro card do Ultimate em 2025, programado para o dia 11 de janeiro, em Las Vegas (EUA). A informação do duelo foi apurada em primeira mão e com exclusividade pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação.

O embate também significa o maior desafio da breve trajetória de Jacqueline no UFC, já que a jovem striker foi emparelhada contra Germaine, ex-campeã peso-pena (66 kg) da organização. A disputa, inclusive, promete ser um prato cheio para os fãs da trocação, já que a veterana holandesa também é especialista no setor. A brasileira vem de três triunfos em três combates - o último deles conquistado no fim de setembro, no UFC Paris. Já de Randamie vem de revés sofrido para Norma Dumont, em abril desta temporada.

Curiosidade une as duas

Anteriormente, Jacqueline citou que seu lastro de competições no kickboxing funcionaria como uma espécie de trunfo para aceitar lutas de última hora no UFC. A brasileira justificava tal premissa ao citar que, naquela época, já estava habituada com cortes de peso consecutivos e, consequentemente, um número maior de combates em pequenas janelas de tempo. E foi exatamente desta maneira que a jovem entrou em ação em Paris. E, curiosamente, a vaga herdada por Cavalcanti era originalmente ocupada por Germaine, que teve complicações e saiu do embate contra Nora Cornolle. Meses depois, o caminho das atletas se cruzará no octógono - desta vez de forma direta.