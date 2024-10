Problema se pronuncia após derrota na PFL e admite superioridade de Ngannou

Renan Ferreira bem que tentou estragar a estreia de Francis Ngannou na PFL, mas não conseguiu. No último sábado (19), na Arábia Saudita, o brasileiro enfrentou o ex-campeão do peso-pesado do UFC e acabou nocauteado brutalmente no primeiro round. Mas, apesar do duro revés, 'Problema' não se escondeu e quebrou o silêncio.

Através dos 'Stories' em sua conta oficial no 'Instagram', Renan não deu desculpa para justificar o nocaute sofrido para o camaronês. Pelo contrário, o gigante brasileiro, de 2,03m, fez questão de destacar a superioridade de Ngannou, mostrando seu fairplay. Na luta, 'Problema' foi surpreendido pelo ex-campeão do peso-pesado do UFC com uma queda e, no solo, não resistiu ao poderoso ground and pound do mesmo.

Dessa forma, o atleta viu sua sequência de quatro vitórias chegar ao fim. Mas nem tudo está perdido para o brasileiro. No registro, Renan parece ter assimilado o que aconteceu no combate e lidado bem com a derrota, indicando que dias melhores estão por vir no MMA.