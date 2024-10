Showman brasileiro, Michel Pereira terá protagonismo inédito no UFC Vegas 99

A palavra 'showman' é um termo em inglês geralmente atrelado a artistas que propiciam entretenimento e espetáculo. Sendo assim, é difícil traçar um paralelo que una a expressão ao mundo dos esportes de combate, certo? Nem tanto. Afinal de contas, na principal liga de MMA do mundo, o Ultimate, Michel Pereira comprova que é, sim, possível ser um lutador profissional competir e dar show ao mesmo tempo. E o estilo irreverente aliado ao desempenho esportivo elevou o 'Paraense Voador', como o brasileiro é conhecido, à sua primeira luta principal dentro da organização, no UFC Vegas 99 deste sábado (19).

Antes mesmo de subir ao octógono, Michel costuma dar um show à parte. Com entradas coreografadas, o brasiileiro abusa de passos de dança que levantam o público presente nas arenas em que compete. Já durante seus combates, o peso-médio (84 kg) faz juz ao apelido e surpreende seus adversários com golpes acrobáticos e piruetas. Em sua última aparição, inclusive, Pereira abriu o caminho para a vitória contra Ihor Potieria atingindo o rival com um mortal para trás.

Com tal singularidade, o brasileiro conquistou uma legião de fãs no Ultimate. E, depois de mais de 'cinco anos de casa' na empresa, Michel terá a oportunidade de disputar sua primeira luta principal na organização. Neste sábado, no 'Apex', em Las Vegas (EUA), Pereira mede forças contra Anthony Hernandez no 'main event' da noite. Com um protagonismo inédito nas mãos, o paraense celebrou o bom momento na carreira.