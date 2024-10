Francis Ngannou e Renan Problema fazem encarada tensa na pesagem da PFL; veja

Na manhã desta sexta-feira (18), todos os atletas envolvidos no card da PFL do próximo sábado venceram a balança e confirmaram suas respectivas lutas. Horas depois, os protagonistas do show voltaram para o palco para participarem da pesagem cerimonial do card, que foi intitulado de 'Batalha de Gigantes'. E o destaque da cerimônia com sede em Riad, na Arábia Saudita, foi a encarada tensa realizada entre os pesos-pesados Francis Ngannou e Renan 'Problema'.

Com os rostos colados, Renan e Francis trocaram 'empurrões' com a testa e se alfinetaram verbalmente de forma breve, aumentando a rivalidade às vésperas da superluta (veja abaixo ou clique aqui). Após serem parcialmente apartados pela equipe de segurança presente, os gigantes da PFL disputaram o melhor espaço no palco, a fim de se colocarem em posição de maior evidência para a imprensa e fãs presentes e, de quebra, tentar atingir o ego do rival.

"Como o Francis mesmo já falou ontem, só um homem vai ficar de pé ali dentro. Estou pronto para todos os momentos da luta, cheguei muito bem preparado. Estou muito feliz e vou para cima", destacou Renan Problema, antes de ouvir uma alfinetada de Francis.