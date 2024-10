Tom Aspinall menospreza Renan Problema antes de luta com Ngannou: "Não é elite"

Em alta na PFL, Renan Ferreira está prestes a disputar a maior luta de sua carreira no MMA. Neste sábado (19), na Arábia Saudita, o brasileiro vai recepcionar Francis Ngannou na organização, no evento nomeado de 'Batalha dos Gigantes', em duelo que atrai a atenção de parte dos fãs e profissionais do esporte. Contudo, Tom Aspinall não se mostra impressionado com 'Problema'.

Para a luta principal do show da PFL, o gigante brasileiro, de 2,03m, chega embalado por quatro vitórias seguidas, sendo todas por nocaute. Dessa forma, 'Problema' venceu o GP do peso-pesado da companhia e também a superluta de campeões no show em conjunto com o Bellator. Mas, Aspinall, ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', minimizou os feitos recentes do atleta.

Não satisfeito, o britânico, campeão interino do peso-pesado do UFC, contestou a qualidade de Renan para fazer frente ao camaronês e protagonizar um grandioso evento. Sendo assim, Aspinall dá a entender que há um desequilíbrio de forças entre o brasileiro e Ngannou, ex-detentor do cinturão linear da categoria em seus tempos de Ultimate.