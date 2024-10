Ian Garry acusa Colby Covington de fugir de luta no UFC: "Como o diabo da cruz"

Já há alguns meses, Ian Machado Garry e Colby Covington trocam farpas publicamente e cogitam resolver suas divergências em um possível duelo no octógono do UFC. Porém, de acordo com o lutador irlandês, o 'bad boy' americano, na verdade, não está tão interessado assim em enfrentá-lo.

Em um vídeo publicado no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Garry revelou que o UFC ofereceu a luta contra Covington cerca de um mês atrás. Mas o irlandês alega que, até o momento, seu rival não respondeu à organização. Sendo assim, o americano seria o responsável pelo combate entre os top 10 do ranking meio-médio (77 kg) não ter sido marcado ainda.

"Um mês atrás, me ofereceram uma luta com Colby Covington. Demorou 20 segundos para eu responder o email dizendo: 'Sim, estou dentro'. Um mês depois, nós ainda não tivemos uma resposta do Colby. Ele está fugindo de mim como o diabo foge da cruz. E tem uma razão, e uma razão apenas, para essa luta não acontecer, e seu nome é Colby Covington", disparou Garry.