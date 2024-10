Sacrifício! Alex Poatan exibe corte de peso exaustivo antes do UFC 307; veja

No início do mês, Alex Pereira fez mais uma defesa de título bem-sucedida ao nocautear Khalil Rountree Jr na luta principal do UFC 307. Mas nesta terça-feira (15), através de seu canal oficial no Youtube, 'Poatan' divulgou um vídeo com os bastidores do evento sediado em Utah (EUA). E dentre inúmeros detalhes que normalmente não são vistos pelos fãs de MMA, o que mais chamou a atenção foi o corte de peso realizado pelo campeão dos meio-pesados (93 kg). Com um processo intenso, o striker brasileiro se mostrou aparentemente bastante debilitado com a dinâmica de desidratação (veja abaixo ou clique aqui).

O striker paulista adotou diversas táticas para cortar peso às vésperas do card, como o uso de toalhas, roupas térmicas e idas à sauna. Além disso, Poatan conciliou a estratégia com exercícios aeróbios, como corrida, sombras de boxe e manopla puxada por Plinio Cruz e Glover Teixeira. Em determinado momento, visivelmente cansado, o brasileiro precisou de ajuda dos companheiros de treino até mesmo para tirar as três camadas de roupa que vestia.

Após toda a rotina realizada, Poatan ainda estava 1,3 kg acima do limite da categoria para disputas de cinturão. Desta forma, com toalhas por todo o corpo, o brasileiro saiu do quarto do hotel dos lutadores e se encaminhou até uma banheira, para uma última sessão de desidratação, atingindo, enfim, o peso necessário para enfrentar Khalil Rountree Jr. Quando chegou na arena 'Delta Center', horas antes de competir, Alex Pereira se pesou e atingiu a incrível marca de 103,5 kg - recuperando mais de 10 kg em pouco mais de 24 horas.