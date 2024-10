Kleber Bambam convoca Whindersson Nunes, MC Gui e Naldo para luta de boxe

Em fevereiro, Kleber Bambam se aventurou no boxe contra Acelino Popó Freitas e sucumbiu em menos de um minuto, mas, ao que parece, não desistiu de buscar o primeiro triunfo no ringue. Tanto que o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil marcou presença no Fight Music Show 5, evento realizado no último sábado (12), em São Paulo, e listou alvos dos mais variados estilos para sua próxima aparição na nobre arte.

O empresário informa que Popó segue em seu radar para uma revanche em 2025, mas deixa claro que sua preferência é por enfrentar o comediante Whindersson Nunes e os cantores MC Gui e Naldo Benny. Inclusive, essa não foi a primeira vez que Bambam desafiou Whindersson e Naldo. O humorista encara Neeraj Goyat no evento liderado por Jake Paul e Mike Tyson, em novembro.

Já o cantor não estreou no boxe, mas está inserido no cenário das lutas envolvendo profissionais, influenciadores e cantores. Por sua vez, o MC, que impressionou ao vencer seu primeiro combate no FMS, estava presente ao show e zombou de Kleber ao ser desafiado. No entanto, o empresário não se mostrou abalado e, ciente de sua popularidade, garantiu que fará um retorno triunfal ao ringue em 2025.