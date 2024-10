CEO da PFL exige defesa de título para vencedores de novo cinturão

Neste sábado (19), a PFL promoverá um mega evento na Arábia Saudita, com direito à disputa de dois títulos inéditos na história da organização: os cinturões 'superlutas' peso-pesado e peso-pena (66 kg) feminino. E, ao que tudo indica, a novidade chegou para ficar no cronograma da liga.

Em entrevista ao 'MMA Junkie Radio', Pete Murray - CEO da PFL - confirmou que os novos cinturões 'superlutas' terão que ser defendidos por quem os conquistar no sábado. Vale lembrar que três atletas brasileiros estarão envolvidos nas disputas: Cris Cyborg, Larissa Pacheco e Renan Problema.

Na luta principal, Renan Problema medirá forças com o ex-campeão do UFC Francis Ngannou, com o inédito título 'superluta' dos pesos-pesados em jogo. Já no 'co-main event', Cris Cyborg e Larissa Pacheco farão um duelo 100% verde-amarelo pela cinta 'superluta' peso-pena da PFL.