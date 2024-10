Ex-campeão do UFC tieta Alex Poatan nos bastidores do Contender Series; veja

A cada dia que passa, Alex Pereira se consolida como uma das principais estrelas do UFC. Tanto que o brasileiro, que coleciona vitórias impactantes, ganha o reconhecimento de boa parte da comunidade do MMA. E a mais nova prova disso aconteceu na última terça-feira (8), em Las Vegas (EUA), quando Anthony Pettis, ex-campeão do peso-leve (70 kg), encontrou 'Poatan' nos bastidores do Contender Series e se rendeu ao mesmo.

Em sua conta oficial no 'Instagram', 'Showtime' fez questão de compartilhar um registro tietando o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. Na publicação, um sorridente Pettis posou ao lado de 'Poatan', com o habitual semblante fechado, e escreveu na legenda, 'Chama', bordão do renomado striker, que ficou mundialmente conhecido.

E a admiração do veterano pelo brasileiro se explica, já que este é protagonista de uma das trajetórias mais rápidas até o topo do UFC. 'Poatan' estreou na companhia em 2021, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) em 2022, e conquistou o cinturão dos meio-pesados em 2023, deixando pelo caminho lutadores de alto nível como Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.