Vai voltar? Amanda Nunes usa música para mandar recado a Dana White: "Telefona"

Trilogia à vista?

O aparente interesse de Amanda Nunes em calçar novamente as luvas de quatro onças para competir no octógono mais famoso do mundo pode ter a ver com a conquista de Julianna Peña no UFC 307. No último sábado (5), a americana de ascendência venezuelana derrotou Raquel Pennington e retomou o controle da divisão dos galos. Após o desfecho da batalha, inclusive, a nova 'antiga' campeã desafiou a 'Leoa' a voltar da aposentadoria para concretizar a trilogia entre elas.

A rivalidade entre Amanda e Julianna começou há cerca de três anos. Em dezembro de 2021, no primeiro embate entre as duas, a americana chocou o mundo ao derrotar a baiana e, assim, conquistou o título peso-galo do UFC. Sete meses depois, na revanche, a 'Leoa' deu o troco e reconquistou o cinturão da categoria.

O terceiro combate entre as duas chegou a ser agendado pela organização, mas uma lesão sofrida por Peña obrigou o UFC a cancelar o duelo. No lugar da americana, a entidade escalou a mexicana Irene Aldana para enfrentar Amanda, que venceu a disputa e, logo após, anunciou sua aposentadoria do MMA, para desespero de Julianna, que esperava reencontrar a rival quando se recuperasse.