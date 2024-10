José Aldo deixa top-10 dos galos após derrota polêmica no UFC 307

José Aldo assumiu um risco ao lutar no UFC 307 e pagou o preço. No evento realizado no último sábado (5), em Utah (EUA), o brasileiro perdeu para o pouco conhecido Mario Bautista por decisão dividida, resultado que gerou discussão na comunidade do MMA. Como não bastasse a dura derrota, o integrante do Hall da Fama da companhia e ex-campeão do peso-pena (66 kg) também viu sua permanência no top-10 do peso-galo (61 kg) chegar ao fim, na atualização semanal do ranking divulgada pela própria liga nesta terça-feira (8).

O 'Rei do Rio', que estava no décimo lugar da categoria antes de competir no evento, caiu um degrau na tabela de classificação. Sendo assim, Aldo, de 38 anos, se tornou o número 11 no peso-galo do UFC, se afastando de vez da corrida para disputar o título novamente. Por outro lado, o americano, que mais travou o combate do que propriamente causou dano no veterano, conquistou a maior vitória de sua carreira, mesmo que de forma polêmica. Ao emplacar o sétimo triunfo seguido, Bautista subiu dois degraus no ranking da divisão, alcançando o nono posto.