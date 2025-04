Detox! O'Malley revela projeto para UFC 316 sem redes sociais, maconha e masturbação

Em setembro de 2024, Sean O'Malley foi dominado por Merab Dvalishvili e perdeu o cinturão dos pesos-galos (61 kg) no Noche UFC, sediado na luxuosa Esfera, em Las Vegas (EUA). Disposto a retomar o posto de campeão, o striker americano revelou, na ocasião, que se afastaria das redes sociais, a fim de focar 100% em sua carreira profissional. Mas as comunidades virtuais da internet não foram as únicas distrações cortadas de sua rotina. Com a aguardada revanche contra seu mais recente algoz confirmada pelo Ultimate, Suga revelou que também abriu mão do uso recreativo de maconha e até mesmo da prática de masturbação.

Em recente edição do podcast Timbo Sugar Show, em seu próprio canal no Youtube, Sean surpreendeu os fãs com o anúncio das mudanças drásticas em sua rotina. No entendimento do ex-campeão, seu novo estilo de vida, mais afastado de antigos vícios, tende a gerar um impacto positivo também dentro do octógono. Especialista na trocação, O'Malley foi vítima do "gás infinito" de Merab e seu insistente jogo baseado na pressão contra a grade e quedas. Com uma versão renovada, física e mentalmente, o americano quer mudar o desfecho da revanche, programada para liderar o UFC 316, no dia 7 de junho, em Newark (EUA).

"Sinto que muitas coisas que mudei na minha vida vão contribuir com minha performance. Por exemplo, não estar nas redes sociais. Decidi em 2025 que estou farto das redes sociais e sinto que isso mudou minha vida e irá atribuir ao meu desempenho. Esses detalhes, pequenas decisões e sacrifícios vão me ajudar a performar no futuro. Eu não me masturbei uma vez esse ano, sequer uma vez em 2025. Parei de jogar, jogava muito, duas, três horas ao dia. Parei de fumar maconha também. Parei aleatoriamente. Não gostava da forma que me sentia. Não estou comendo demais, meu sono está melhor. Sinto que tem sido (um período) bom", revelou Suga.