Jiri Prochazka enaltece Alex Poatan e Khalil Rountree por batalha no UFC 307

Mas, após resistir à tempestade inicial de 'The War Horse', 'Poatan' cresceu a partir do terceiro round e, no seguinte, deu aula. O campeão do UFC castigou Rountree com seu arsenal de golpes e aplicou uma sequência brutal para nocauteá-lo. Impressionado com o que assistiu, Prochazka deu a entender que, no final, não houve um derrotado e que ficou ainda mais motivado para aperfeiçoar suas habilidades.

"Acabei de voltar do treino e vi a luta principal. Boa ação de Khalil nos dois primeiros rounds. Depois, paciência e ação ininterrupta de Alex. Bela caçada. De volta ao treinamento. Hora de evoluir", escreveu o lutador.

Registro de Prochazka no MMA

Jiri Prochazka, de 31 anos, é um dos meio-pesados mais perigosos do MMA. O tcheco iniciou sua trajetória no esporte em 2012, estreou no UFC em 2020 e se tornou campeão da categoria em 2022. Na modalidade, 'Denisa' construiu um cartel composto por 30 vitórias, sendo 29 pela via rápida (26 por nocaute e três por finalização), cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Bruno Cappelozza, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Muhammed 'King Mo' Lawal, Vadim Nemkov e Volkan Oezdemir.