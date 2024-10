Irmã de Alex Poatan, Aline Pereira estreia no Karate Combat nesta sexta-feira

"Participar de um evento do porte do Karate Combat é uma marca importante na minha carreira profissional. Estou há três semanas aqui (em Salt Lake City), e creio que a altitude não será mais um problema. Estou bem adaptada. E a missão é a de sempre: colocar em prática tudo que aprendi, dar show para o público e sair com o braço levantado no final. Já lutei em ringue e em 'cage'. Agora, o Karate Combat também trará esse novo elemento, que é o 'pit'. É um novo ambiente, que acho muito interessante. Mas luta é luta. Estou pronta para o que vier", declarou Aline, em comunicado enviado à imprensa.

Outros brasileiros no card

Além da irmã do campeão meio-pesado do UFC, o Karate Combat 50 contará com outros dois atletas do Brasil no card. Depois de estrear com vitória no evento, o ex-Ultimate Markus 'Maluko' medirá forças com o russo Artur Alibulatov, em disputa no peso-casado. Já Luan 'Miau' Santiago fará seu debute na liga contra o americano Korey Kuppe, na divisão dos meio-médios (75 kg).