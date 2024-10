Alex Poatan elogia resistência de Khalil Rountree Jr no UFC 307: "Muito duro"

"Cara, eu já sabia (do poder de fogo dele). Não estou só falando isso aqui depois da luta. Eu falei que ele não vinha para brincar, estava com vontade de ganhar, mas eu tinha que impor meu jogo (...) Com certeza (a resistência dele surpreendeu). A gente não sabe (o que esperar) ali. Você vê como as pessoas recebem meu golpe e caem. Ele não. Pegou muitos golpes certeiros nele e ele resistiu. Dá para saber que ele é um cara muito duro", exaltou o striker paulista.

Rival direto para o hospital

Ainda no octógono, Khalil conversou rapidamente com Joe Rogan sobre o combate. Entretanto, um sangramento intenso no nariz atrapalhou consideravelmente a entrevista, que precisou ser interrompida por alguns segundos para o americano se limpar. Sendo assim, Rountree Jr foi encaminhado, por precaução, direto para um hospital local em Utah após o confronto e não participou da coletiva de imprensa do evento. Com o atendimento médico, o desafiante remendou os cortes e recebeu os pontos no rosto para amenizar as feridas.