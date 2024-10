Jailton Malhadinho tem desejo atendido e enfrenta Spivac no UFC em janeiro

A categoria dos pesos-pesados do Ultimate está, como se diz no jargão, 'travada', com boa parte do pelotão de elite com duelos marcados na empresa. Ciente dessa situação, Jailton Almeida, de olho em manter uma boa frequência de luta, desafiou Serghei Spivac, para um confronto direto no octógono. E o brasileiro aparentemente está com moral, já que teve seu desejo atendido. 'Malhadinho' medirá forças com o moldavo no UFC 311, programado para o dia 18 de janeiro de 2025, em Los Angeles (EUA). A informação foi divulgada pelo jornalista Leonardo Guimarães e confirmada pelo atleta em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Vale ressaltar que a organização ainda não oficializou os detalhes, como data e local, do primeiro card numerado de 2025. Vindo de vitória no UFC 302, em junho, o brasileiro, sexto colocado no ranking do peso-pesado, encara o sétimo da listagem, que também vem de triunfo, contra Marcin Tybura, em agosto. Sendo assim, a tendência é que o vencedor da luta consiga uma vaga no seleto top-5 da divisão, mudando de patamar na carreira.

"Vamos lá, Los Angeles! A espera acabou. Dia 18 de janeiro de 2025! Vamos nos preparar para mais uma guerra", escreveu o brasileiro em sua conta oficial do Instagram.