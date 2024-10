Dana White minimiza polêmica após aparição 'caótica' de Conor McGregor em live

Presidente do UFC, Dana White está focado em promover a edição de número 307 da companhia, programada para acontecer neste sábado (5), em Utah (EUA). No entanto, o cartola não se vê livre dos questionamentos de parte da comunidade do MMA a respeito de Conor McGregor. E, apesar de ser curto e grosso, o homem de negócios não foge do tema.

Mas, agora, a dúvida de parte dos fãs e especialistas do esporte quanto ao retorno de 'Notorious' ao UFC se transformou em preocupação. Tudo porque o ex-campeão da companhia participou recentemente de uma live realizada pelo site de apostas 'Duelbits' e se comportou de forma caótica.

Com o veterano agitado, uma parcela da comunidade do MMA questionou se ele estava sóbrio e se conseguiria voltar a competir. Contudo, Dana, ao comentar sobre o comportamento de Conor, minimizou a polêmica. Sem mostrar preocupação, o cartola ressalta que conta com o irlandês no UFC em 2025 e que o mesmo pode aproveitar tal período para se recompor e se apresentar 100% física, mental e tecnicamente.