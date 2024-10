Campeão do UFC, Belal Muhammad minimiza desafio de McGregor: "Precisa de ajuda"

"Conor, quantas vezes vamos fazer isso? Você começa a me desafiar, eu respondo e depois você desaparece de novo. Vamos parar com esse jogo. Sabemos que você não vai voltar para lutar conosco. Sabemos que você precisa de ajuda. Você não vence uma luta desde 2020. O último lutador muçulmano que você enviou sua localização te mandou para o hospital. Pare de fazer isso com você mesmo. Você não quer que isso aconteça de novo. Prefiro te ajudar do que lutar contra você. Mas, se você quiser lutar, Dana, ligue para mim", declarou o atleta.

Registro de Belal no MMA

Belal Muhammad, de 36 anos, demorou para engrenar nos meio-médios do UFC, mas, aos poucos, se consolidou como um integrante de valor da divisão. Agora, o americano é campeão da categoria e não sabe o que é perder uma luta desde 2019. Em sua trajetória no MMA, iniciada em 2012, 'Remember The Name' construiu um cartel composto por 24 vitórias, três derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Chris Curtis, Demian Maia, Gilbert 'Durinho', Leon Edwards, Randy Brown, Sean Brady, Stephen Thompson e Vicente Luque.

Uma publicação compartilhada por Belal Muhammad (@bullyb170)