Dustin Poirier questiona interesse de Dan Hooker em luta após desafio no UFC

Em junho, em Nova York (EUA), Dustin Poirier desperdiçou pela terceira vez a chance de se tornar campeão linear do peso-leve (70 kg) do UFC. No entanto, apesar do duro revés contra Islam Makhachev, o americano, de 35 anos, informou que disputará ao menos mais uma luta antes de se aposentar do MMA. Sendo assim, 'The Diamond' virou alvo dos demais tops da categoria.

Tanto que Poirier viu Justin Gaethje desafiá-lo para a realização da terceira luta entre eles. Inclusive, 'The Diamond', por meio de suas redes sociais, pareceu interessado e escreveu, 'Trilogia'. Atento ao cenário do peso-leve, Dan Hooker se intrometeu e expressou o desejo de encarar o americano, publicando, 'Revanche'.

Ao tomar conhecimento da posição do neozelandês, o ex-campeão interino do peso-leve do UFC questionou o mesmo se, de fato, gostaria de enfrentá-lo novamente. Vale pontuar que o veterano superou 'The Hangman' por decisão unânime em uma verdadeira batalha realizada em 2020.