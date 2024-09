Lutadora argentina finaliza russa e rebola na cara da rival no UFC Paris

Ailin Perez pode até ter assustado seus fãs ao surgir bastante debilitada na pesagem oficial do UFC Paris, na última sexta-feira, mas a lutadora argentina compensou roubando a cena no card preliminar do show neste sábado (28). Dentro do octógono montado na 'Accor Arena', na capital da França, a peso-galo (61 kg) sul-americana finalizou a russa Darya Zheleznyakova e ainda rebolou na cara da rival.

A inusitada cena ocorreu logo após a atleta russa dar os três tapinhas de desistência após 'Fiona' - como a desinibida lutadora argentina é conhecida - encaixar um 'katagatame' ainda no primeiro round do combate. Com Zheleznyakova ainda se levantando do chão, Ailin virou de costas para a rival e começou sua dança característica, que ainda foi repetida após o anúncio oficial de sua vitória.

Com o resultado, Ailin Perez mantém sua ascensão no peso-galo feminino do Ultimate. Agora, a argentina de 29 anos - 15ª colocada no ranking da categoria - soma quatro vitórias consecutivas na organização, se recuperando da derrota na sua estreia no UFC, para Stephanie Egger, em setembro de 2022.