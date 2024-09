Em ótima fase, Joanderson Tubarão promete 'castigar' rival francês no UFC Paris

Vindo de cinco vitórias consecutivas, Joanderson Brito subirá no octógono do UFC Paris, neste sábado (28), para encarar William Gomis, de olho em manter sua ascensão dentro do principal evento de MMA do mundo. E, apesar de ter pela frente um lutador da casa, que contará com o apoio da torcida francesa na 'Accor Arena', 'Tubarão' - como o maranhense é conhecido - esbanja confiança para a disputa válida pela divisão dos penas (66 kg).

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Joanderson Tubarão afirmou que enxerga sua escalação como oponente de Gomis no UFC Paris como um "castigo" aplicado pela organização ao lutador francês. Isso porque, convicto de que conquistará mais uma vitória no octógono mais famoso do planeta, o brasileiro entende que o Ultimate pode ter o escolhido para dar uma espécie de 'corretivo' no rival, que precisou sair de última hora do card da edição realizada no Rio de Janeiro, em maio deste ano, após enfrentar problemas de saúde relacionados ao seu corte de peso.

"Não sei qual é a bronca que o UFC está com ele, o que ele fez para o UFC. Mas é um cara que está com 13 (11) vitórias seguidas, um cara que tem ganhado, é um cara que não é tão notável, mas está vencendo. Mas vai ser apenas mais um cara que eu vou bater, com certeza. Sei que ele vem mais focado (depois de não lutar no UFC Rio), ele sabe que o UFC já deu um castigo para ele. Porque realmente eu sou um castigo. Agora ele vai ser castigado e vai pagar por isso", prometeu Joanderson.