Em dezembro! UFC anuncia mudança de data para Ciryl Gane vs Alexander Volkov

Na sequência, o francês nocauteou Tai Tuivasa e, novamente, teve a oportunidade de lutar pelo título linear dos pesos-pesados. Desta vez, Gane acabou derrotado pelo americano Jon Jones, que se sagrou campeão da divisão com o resultado. Em sua mais recente apresentação, em setembro do ano passado, 'Bon Gamin' se recuperou e venceu Serghei Spivac, defendendo seu posto no top 3 do ranking.

Russo embalado

Por outro lado, Alexander Volkov vem em franca ascensão na divisão dos pesados do Ultimate. O gigante russo, de 2.01 m de altura, venceu seus quatro últimos combates no octógono mais famoso do mundo - três deles pela via rápida - e, com isso, foi alçado ao terceiro lugar na tabela de classificação da categoria.

'Drago', como é conhecido, não sabe o que é derrota desde março de 2022. Na ocasião, Volkov foi finalizado pelo inglês Tom Aspinall, atual detentor do cinturão interino, número 1 do ranking e primeiro da fila na corrida pelo próximo 'title shot' da divisão, após a disputa entre Jon Jones e Stipe Miocic, marcada para novembro.