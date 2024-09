Moicano explica como usou tendência de mercado para mudar sua imagem no UFC

Neste sábado (28), Renato Moicano medirá forças com o francês Benoit Saint Denis na luta principal do UFC Paris. Esta será a segunda vez em sua carreira que o brasileiro vai liderar um card do Ultimate. A posição de destaque no card demonstra que o prestígio do peso-leve (70 kg) na organização está em alta - e parte considerável disso se deve à forma como 'Money Moicano' tem trabalhado sua imagem também fora do octógono mais famoso do mundo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight (clique aqui), Renato destacou a mudança feita por ele na sua imagem pública, em sua opinião, fundamental para atingir o patamar que se encontra hoje na carreira. Lutador de sucesso dentro do octógono do UFC, primeiro no peso-pena (66 kg) e agora na divisão dos leves, 'Money Moicano' - como passou a ser conhecido nos últimos tempos - tem se tornado cada vez mais popular, principalmente pela forma como decidiu se comunicar com os fãs do esporte - seja pelas suas aparições na mídia especializada, nas redes sociais ou pela nova empreitada como apresentador de 'podcast', ao lado do amigo e também lutador Gilbert Durinho.

"Acho que foi bem natural. Eu comecei muito humilde, mas depois de um tempo, eu fui vendo que isso não leva ninguém a nada. Você tem que ser humilde, mas você tem que criar uma personalidade ou um personagem para as pessoas se identificarem, acharem engraçado, querer assistir. Às vezes você está assistindo um negócio e o negócio é chato. Tem que ser uma parada divertida, tem que ser uma coisa engraçada. É o que eu tento fazer", contou Moicano.