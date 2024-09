Ultimate anuncia Anthony Smith vs Dominick Reyes para o UFC 310, em dezembro

O último card numerado do Ultimate na temporada 2024 acaba de ganhar oficialmente sua primeira luta. E o confronto envolve dois grandes nomes dos meio-pesados (93 kg). Através de suas redes sociais, a principal organização de MMA do mundo anunciou o combate entre Anthony Smith e Dominick Reyes. O embate entre os ex-desafiantes ao cinturão da categoria será realizado no UFC 310, programado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA).

Número 12 do ranking, Smith vive um momento instável na companhia. Em suas últimas quatro aparições, alternou vitórias e derrotas. Já Dominick, 13º colocado entre os meio-pesados, vem de uma vitória contra Dustin Jacoby, em junho, que colocou um ponto final a uma sequência incômoda de resultados negativos. Em caso de novo triunfo, desta vez contra 'Lionheart', Reyes pode voltar a pensar em figurar no pelotão de elite da divisão no futuro.

"Você vai querer pegar sua pipoca para (assistir) essa (luta). Anthony Smith vs Dominick Reyes, UFC 310", exaltou o perfil oficial do Ultimate no Instagram (veja abaixo ou clique aqui).