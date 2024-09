Algoz de Jake Paul no boxe expressa interesse em enfrentá-lo no MMA

"Jake Paul está na PFL, não é? Vou esmagar a cara dele quando eu melhorar no MMA. Vou vencê-lo no boxe e no cage. Ele é um grande idiota inútil. Calculo que demore de um ano e meio a dois anos de treinamento até que eu o vença em uma luta. Não será problema no cage. Ele tem o dinheiro, os melhores treinadores do mundo, o melhor sparring. Está indo bem, mas não é páreo para mim. Juro para você que, da próxima vez que lutar contra ele, vou nocauteá-lo. No MMA, só quero dar uma joelhada poderosa nele, só cotoveladas. Nada de socos", declarou o influenciador.

Registro de Fury no boxe

Tommy Fury, de 25 anos, está invicto no boxe com dez vitórias em suas aparições nos ringues, sendo quatro delas por nocaute. O britânico se tornou popular por ser irmão de Tyson Fury, estrela da nobre arte, e por sua participação no reality show 'Love Island'. Seus principais triunfos foram sobre Jake Paul e KSI.